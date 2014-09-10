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Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Бостон"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 32 матча и набрал 31 (12+19) очко.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" обыграл "Баффало", Марченко оформил хет-трик.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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