Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Бостон"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Бостон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 32 матча и набрал 31 (12+19) очко.

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Видео: YouTube / SPORTSNET