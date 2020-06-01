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"Коламбус" обыграл "Баффало", Марченко оформил хет-трик

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Баффало" со счетом 9:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота хозяев. Он оформил первых хет-трик в чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 31 матч и набрал 21 (13+8) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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