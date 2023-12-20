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Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Торонто"

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На счету россиянина 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержал победу над "Торонто" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Скоттиабанк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 30 матчей и набрал 43 (17+26) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Кучерова помог "Тампе" разгромить "Сент-Луис".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, хк нью-йорк рейнджерс, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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