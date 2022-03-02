Дубль Кучерова помог "Тампе" разгромить "Сент-Луис"

"Тампа" разгромила "Сент-Луис" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей в конце первого и начале второго периодов.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 32 матча и набрал 54 (22+32) очка.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Миннесотой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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