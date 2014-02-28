Гол и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Миннесотой"

На счету форварда 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 30 матчей и набрал 26 (11+15) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" обыграл "Каролину", Кузнецов забросил победный буллит.

Видео: YouTube / SPORTSNET