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"Вашингтон" обыграл "Каролину", Кузнецов забросил победный буллит

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Россиянин стал единственным, чей бросок в серии оказался точным.

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов принес своей команде победу. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых буллитов Кузнецов стал автором победной шайбы. Он стал единственным, кому удалось реализовать свой бросок.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 24 матча и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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