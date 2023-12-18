Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву"

На счету форварда восемь шайб и восемь передач в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Оттаву" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джеку Айкелу. В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 32 матча и набрал 16 (8+8) очков. Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе". Видео: YouTube / SPORTSNET