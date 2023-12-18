  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
106
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву"

0 0

На счету форварда восемь шайб и восемь передач в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Оттаву" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джеку Айкелу.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 32 матча и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: иван барбашев, национальная хоккейная лига, хк вегас голден найтс, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии