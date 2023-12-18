Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Оттаву"

"Вегас" обыграл "Оттаву" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джеку Айкелу.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 32 матча и набрал 16 (8+8) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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