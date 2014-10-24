Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе"

Форвард набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей на 8-й минуте первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 29 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Калгари", Кучеров набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET