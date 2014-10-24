Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе"

"Колорадо" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей на 8-й минуте первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 29 матчей и набрал 27 (13+14) очков.
Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Калгари", Кучеров набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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