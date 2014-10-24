  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
150
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Сан-Хосе"

0 0

Форвард набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей на 8-й минуте первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 29 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Калгари", Кучеров набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии