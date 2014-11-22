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"Тампа" уступила "Калгари", Кучеров набрал два очка

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Форвард набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" уступила "Калгари" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в двух заброшенных шайбах. С его передач в третьем периоде отличились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 31 матч и набрал 52 (20+32) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк калгари флеймз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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