Передача Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Бостоном"

На счету хоккеиста 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" вырвал победу у "Бостона" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Винсента Трочека, забросившего победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 29 матчей и набрал 42 (16+26) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET