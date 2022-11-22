Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Вашингтон"

"Нэшвилл" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 30 матчей, забросил семь шайб и отдал две голевые передачи.
Ранее мы сообщали, что гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче против "Баффало".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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