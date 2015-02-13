Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче против "Баффало"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Клуб "Вегас Голден Найтс" проиграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Игра проводилась на ледовой арене в городе Парадайсе. Встреча завершилась с результатом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) в пользу гостей. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 28, 50, 52 минутах спортсмены Дилан Козенс Закари Бенсон и Алекс Так. Дополнительно смог реализовать дубль на 46 и 58 минутах матча Кейси Миттельштадт. Со стороны хозяев площадки шайбы забросили противникам на 34 и 44 минутах Иван Барбашев и Джек Айкел.

Таким образом "Вегас" прервал четырехматчевую победную серию в НХЛ. "Голден Найтс" в следующей игре, которая состоится 17 декабря, примет у себя "Оттаву Сенаторз". А "Баффало" 16 декабря на выезде встретится с "Аризоной Койотис".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET