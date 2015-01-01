Гол Кузьменко в ворота Бобровского помог "Ванкуверу" победить "Флориду"

Игра закончилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

"Ванкувер Кэнакс" обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей дубль в ворота оппонентов на 14 и 31 минутах оформил Дакота Джошуа. Дополнительно по одной шайбе противникам забросили на 5 и 36 минутах российский спортсмен Андрей Кузьменко и Брок Бозер. Вратарь "Ванкувера" Тэтчер Демко отразил 36 бросков по воротам клуба. Нападающий и защитник "Кэнакс" - Илья Михеев и Никита Задоров очков не набрали. Вратарь из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 13 бросков по воротам команды. Руководство его заменило после второго периода.

Таким образом "Ванкувер" набрал 41 очко в 30 матчах. Он располагается на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Флорида" с 36 очками после 29 проведенных игр идет на третьей строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "косатки" 16 декабря на выезде выступят против "Миннесоты Уайлд". "Пантеры" в гостях 17 числа встретятся с "Эдмонтон Ойлерз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET