Гол Чинахова помог "Коламбусу" одолеть "Торонто" в драматичном матче

Игра закончилась со счетом 5:6.

Хоккеисты из "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на территории канадского города. Она завершилась с результатом 5:6 (2:0, 3:0, 0:5, 1:0) в пользу гостей ледовой арены в овертайме. В составе победителей шайбы в основное противникам забросилина 7, 12, 29, 31, 35 минутах спортсмены Патрик Лайне, Кент Джонсон, Джастин Дэнфорт, российский нападающий Егор Чинахов и Джонни Годро. Решающий гол реализовал на 64 минуте Джонсон. Со стороны "Торонто", который смог отыграться со счета 0:5 в третьем периоде, голами отметились на 41, 44, 55, 59 и 60 минутах Вильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Маккейб и Остон Мэттьюс (оформил дубль).

Форвард Егор Чинахов дополительно отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко совершил два силовых приема и трижды бросил в створ ворот. Форвард от "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков совершил три броска в створ ворот противника. Защитник "мундиров" Иван Проворов запомнился двумя результативными передачи. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов отразил 29 бросков из 35.

Три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Эдмонтон" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET