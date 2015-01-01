Три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Эдмонтон" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:4.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 7:4 (2:0, 0:3, 5:1) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей покер оформил Стивен Стэмкос. Ему удалось забить в ворота противников на 2, 47, 55 и 60-я минутах встречи. Также на 8, 53 и 59 минутах игры голы реализовали спортсмены Тайлер Мотт, российский нападающий Никита Кучеров и Энтони Cирелли. Дополнительно на счету россиянина записаны еще две результативные передачи сокомандникам. Со стороны клуба хозяев арены заброшенными шайбами на 22, 28, 31 и 58 минутах отличились Дарнелл Нёрс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Райан Нюджент-Хопкинс.

Уточним, что российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился результативной передачей в моменте с шайбой Никиты Кучерова. также его одноклубник, голкипер Андрей Василевский отразил 50 из 54 бросков по воротам. После матча "Тампа" набрала 33 очка в 31 проведенной игре. Таким образом команда занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмнтон" с 27 очками после 27 игр идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET