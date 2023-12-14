Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Баффало"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Баффало" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую и пятую шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 27 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл в овертайме "Калгари", Барбашев отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET