Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Баффало"

"Колорадо" обыграл "Баффало" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую и пятую шайбы в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 27 матчей и набрал 25 (12+13) очков.
Ранее мы сообщали, что "Вегас" обыграл в овертайме "Калгари", Барбашев отметился заброшенной шайбой.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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