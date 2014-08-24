"Вегас" обыграл в овертайме "Калгари", Барбашев отметился заброшенной шайбой

На счету форварда 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" вырвал победу у "Калгари" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкувер" одержать победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET