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Шайба Кузьменко помогла "Ванкувер" одержать победу над "Тампой"

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Форвард забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Тампой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 26 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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