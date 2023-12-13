Шайба Кузьменко помогла "Ванкувер" одержать победу над "Тампой"

Форвард забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Тампой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 26 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET