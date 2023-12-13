Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону"

Форвард набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Аризоной" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Джейка Гюнцеля, оформившего дубль в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 27 матчей и набрал 23 (10+13) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET