  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:04
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону"

0 0

Форвард набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Аризоной" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Джейка Гюнцеля, оформившего дубль в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 27 матчей и набрал 23 (10+13) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк аризона койотис, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии