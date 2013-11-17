Две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Калгари"

Форвард набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Калгари" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал две голевые передачи на Микко Рантанена и Натана Маккиннона. Второй стал автором победной шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 26 матчей и набрал 23 (10+13) очка.

Ранее мы сообщали, что Таварес набрал 1000-е очко в матчах НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET