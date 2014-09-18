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Таварес набрал 1000-е очко в матчах НХЛ

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Он стал 98-м хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта отметка.

Нападающий "Торонто" Джон Таварес обновил личный рекорд по очкам в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Айлендерс" его команда уступила со счетом 3:4. Таварес отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Таким образом, 33-летний канадец набрал 1000 очков в 1054 матчах НХЛ. Он стал 98-м хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта отметка.

В нынешнем сезоне НХЛ Джон Таварес провел 25 матчей и набрал 25 (8+17) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Сиэтлом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: джон таварес, национальная хоккейная лига, рекорд, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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