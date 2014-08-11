Передача Капризова помогла "Миннесоте" одержать победу над "Сиэтлом"

На счету хоккеиста 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" всухую обыграла "Сиэтл" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Пледж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Мэтта Болди, который забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 26 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" одержал победу над "Чикаго", Овечкин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET