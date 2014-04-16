"Вашингтон" одержал победу над "Чикаго", Овечкин отметился передачей

Форвард набрал 16-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Дилана Строума, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 25 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET