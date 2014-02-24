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Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес"

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На счету форварда 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Мике Зибанежаду, забросившему первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 26 матчей и набрал 38 (16+22) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Михеева помогли "Ванкуверу" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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