Гол и передача Михеева помогли "Ванкуверу" обыграть "Каролину"

Хоккеиста назвали третьей звездой матча.

"Ванкувер" добился победы над "Каролиной" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Илья Михеев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Элиасу Петтерссону.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 24 матча и набрал 16 (9+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET