Дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Сиэтлом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" обыграла "Сиэтл" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Климат Пледж-Арене" в Сиэтле.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в первом периоде. В овертайме его бросок по воротам принес "Тампе" победу. Он также отметился голевой передачей на Ника Пола.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 28 матчей и набрал 47 (19+28) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Кузнецова помогла "Вашингтону" разгромить "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET