Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" разгромить "Рейнджерс"

На счету форварда 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал сухую победу над "Рейнджерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Энтони Манта, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 21 матч и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Барбашева помогли "Вегасу" одержать победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET