Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" одержать победу над "Сент-Луисом"

На счету форварда 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" разгромил "Сент-Луис" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. На счету россиянина две голевые передачи, с которых отличились Джейк Айкел и Майкл Амадио.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 27 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET