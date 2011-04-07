Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург"

Хоккеист был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Питтсбургом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Энтони Чирелли.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 26 матчей и набрал 44 (17+27) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET