Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари"

На счету хоккеиста 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Калгари" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин стал автором второй заброшенной шайбы в ворота гостей. Также с его передачи отличился Мэтт Болди.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 23 матча и набрал 23 (8+15) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET