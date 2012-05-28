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Дубль Тарасенко помог "Оттаве" разгромить "Рейнджерс"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Оттава" одержала разгромную победу над "Рейнджерс" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Дрейку Батерсону.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 20 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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