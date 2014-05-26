Шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Вегасом"

Хоккеист был признан первой звездой матча.

"Сент-Луис" одержал победу над "Вегасом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота хозяев в овертайме. Отметим, что автором первой шайбы "Сент-Луиса" стал другой россиянин, Алексей Торопченко.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 22 матча и набрал 18 (8+10) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET