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Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Даллас"

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Форвард набрал 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла всухую "Даллас" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Энтони Чирелли.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк даллас старз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей,

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