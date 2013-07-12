Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Даллас"

"Тампа" обыграла всухую "Даллас" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Энтони Чирелли.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Баффало".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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