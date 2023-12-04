Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Баффало"

На счету форварда пять голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Баффало" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде добиться успеха. Хоккеист забросил вторую шайбу в ворота гостей в середине первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 23 матча, забросил пять шайб и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET