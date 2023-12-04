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Хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей. Он также помог отличиться К"Андре Миллеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 23 матча и набрал 35 (15+20) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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