Хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей. Он также помог отличиться К"Андре Миллеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 23 матча и набрал 35 (15+20) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET