Передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Калгари"

Защитник провел дебютный матч за клуб.

"Ванкувер" обыграл "Калгари" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Ванкувера" Никита Задоров провел дебютный матч в составе новой команды после обмена из "Калгари". Россиянин отметился голевой передачей на Элиаса Петтерсона, поразившего пустые ворота в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 22 матча, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET