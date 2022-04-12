Передача Задорова принесла "Ванкуверу" победу над "Калгари"

"Ванкувер" обыграл "Калгари" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Защитник "Ванкувера" Никита Задоров провел дебютный матч в составе новой команды после обмена из "Калгари". Россиянин отметился голевой передачей на Элиаса Петтерсона, поразившего пустые ворота в конце третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 22 матча, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.
Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Вашингтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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