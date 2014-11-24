Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Вашингтон"

Россиянин набрал девятое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Марка Стоуна.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 25 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET