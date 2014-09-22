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Две передачи Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Баффало"

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На счету форварда 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Баффало" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 14 матчей и набрал 11 (1+10) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Воронкова и пас Проворова принесли "Коламбусу" победу над "Оттавой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк каролина харрикейнз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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