Гол Воронкова и пас Проворова принесли "Коламбусу" победу над "Оттавой"

Матч завершился со счетом 4:2.

Спортсмены из команды "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на ледовой арене в городе Коламбусе. Встреча завершилась с результатом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 15, 16, 26 и 29 минутах Патрик Лайне, российский нападающий Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. От канадцев отличились на 9 и 12 минутах Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Напомним, что Дмитрий Воронков, который проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Форвард уже имеет в своем активе 12 очков (за 5 голов и 7 результативных передач) в 19 проведенных матчах. Против "Сенаторз" спортсмен играл центральным нападающим в одной тройке вместе с Егором Чинаховым и Кириллом Марченко. На этой игре они результативными действиями не отметились. Защитник из "Блю Джекетс" Иван Проворов записал на свой счет один голевой пас. Форвард из "Оттавы" Владимир Тарасенко совершил пять бросков в створ ворот противника. Защитник "Сенаторз" Артем Зуб запомнился зрителям ассистом.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET