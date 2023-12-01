"Вегас" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ, Барбашев прервал серию из шести матчей без очков

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Вегас" с результатом 4:1 на выездном матче победил "Ванкувер" в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ворота оппонентов забросили шайбы на 5, 17, 32 и 41 минутах россиянин Иван Барбашев, Джек Айкел, Вильям Карлссон и Бретт Хауден. Представитель РФ дополнительно совершил результативную передачу. Единственный гол от проигравшей команды записал на свой счет на 45 минуте спортсмен Андрей Кузьменко.

Напомним, что до этой игры с "Ванкувером" Иван Барбашев не набирал очки в шести играх подряд, а Кузьменко - в четырех. В настоящее время в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" находится с 34 очками по завершению 24 ледовых встреч на лидирующей позиции. Канадский клуб "Ванкувер" набрал 31 очко в 24 встречах. Этот результат позволяет ему занять вторую строчку рейтинга. Обе команды проведут свои следующие матчи утром третьего декабря по московскому времени. "Вегас" примет на домашней арене "Вашингтон", а "Ванкувер" на выезде сыграет против "Калгари".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET