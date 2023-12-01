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Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Нэшвилл"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Миннесота" разгромила "Нэшвилл" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Коннору Дьюару.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 21 матч и набрал 20 (7+13) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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