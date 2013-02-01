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Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

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Форвард набрал 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, отличившись во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 21 матч и набрал 31 (12+19) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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