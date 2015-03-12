Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом"

На счету форварда 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Нэшвиллу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Россиянин поразил ворота во втором периоде встречи. Его команда сравняла счет, уступая 0:2, но пропустила в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 21 матч и набрал 19 (10+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET