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Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом"

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На счету форварда 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Нэшвиллу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Россиянин поразил ворота во втором периоде встречи. Его команда сравняла счет, уступая 0:2, но пропустила в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 21 матч и набрал 19 (10+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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