Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Тампой"

На счету форварда 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" добился победы над "Тампой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу, поразив пустые ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 21 матч и набрал 20 (10+10) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Чинахова помогли "Коламбусу" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORSNET