Гол и передача Чинахова помогли "Коламбусу" обыграть "Бостон"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Бостон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Дмитрия Воронкова, а также забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 12 матчей, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET