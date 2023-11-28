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Гол и передача Чинахова помогли "Коламбусу" обыграть "Бостон"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Бостон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Дмитрия Воронкова, а также забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 12 матчей, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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