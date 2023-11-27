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Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Чикаго"

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Хоккеист стал второй звездой матча.

"Сент-Луис" добился победы над "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Он помог Джейку Нейборсу оформить дубль, отдав две передачи. Также хоккеист забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 18 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: павел бучневич, хк сент-луис блюз, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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