Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" одержать победу над "Чикаго"

"Сент-Луис" добился победы над "Чикаго" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Он помог Джейку Нейборсу оформить дубль, отдав две передачи. Также хоккеист забросил третью шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 18 матчей и набрал 16 (8+8) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все