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Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег"

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На счету хоккеиста четыре шайбы в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Виннипег" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 19 матчей, забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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