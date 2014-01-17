Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Коламбусом"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала волевую победу над "Коламбусом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Брэди Шея, а в конце третьего периода забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 12 матчей, забросил одну шайбу и отдал восемь голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET