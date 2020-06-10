Экс-вратарь "Челси" Чех дебютировал в высшей лиге британского хоккея

41-летний спортсмен провел на льду пять минут и отразил один бросок по своим воротам.

Бывший вратарь "Челси" и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге в составе клуба "Белфаст Джайантс" из Северной Ирландии.

41-летний спортсмен провел на льду пять минут в матче против "Глазго Клэн" и отразил один бросок по своим воротам. Его команда одержала победу со счетом 5:1. Отметим, что Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году. В составе "Челси" вратарь стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

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Видео: YouTube / Czech NHL