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Экс-вратарь "Челси" Чех дебютировал в высшей лиге британского хоккея

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41-летний спортсмен провел на льду пять минут и отразил один бросок по своим воротам.

Бывший вратарь "Челси" и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге в составе клуба "Белфаст Джайантс" из Северной Ирландии.

41-летний спортсмен провел на льду пять минут в матче против "Глазго Клэн" и отразил один бросок по своим воротам. Его команда одержала победу со счетом 5:1. Отметим, что Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году. В составе "Челси" вратарь стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / Czech NHL

Теги: петр чех, фк челси, хоккей
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Футбол в России и Европе,

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