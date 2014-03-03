Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Калгари"

На счету форварда 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Натана Маккиннона, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 20 матчей и набрал 19 (9+10) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET